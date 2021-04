La Serie D finisce nell'occhio del ciclone per presunte partite truccate. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha informato varie società del girone siciliano in seguito ad alcune indagini su gare sospette, riguardanti la stagione 2019/2020. In particolare si tratta di risultati che sarebbero stati alterati con lo scopo di far guadagnare somme di denaro a coloro che scommettevano su determinati incontri. Acireale, Troina, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala sono alcune delle società coinvolte.Il fascicolo che ha come oggetto la “trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019-20 (Girone I)” chiamerebbe in causa vari dirigenti, allenatori e giocatori locali.