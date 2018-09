Il Bari targato De Laurentiis è pronto a ripartire dalla Serie D, in un girone assai difficile. Occhi puntati sul nuovo corso, dopo il fallimento della società e l’esclusione dalla serie B, con la formazione pugliese favorita numero uno al successo finale. Anche BetFlag, si legge in una nota, crede nelle qualità dei biancorossi e banca la vittoria finale a 1,65, quota che tiene conto delle difficoltà di un campionato lungo e pieno di insidie. Due le squadre in grado di ostacolarne una marcia trionfale: il Messina e la Turris entrambe proposte a 4,50. Sulla lavagna della bandiera delle scommesse moltiplicatori più alti per alcune avversarie: Troina a 8,00, Marsala a 8,50, Gela a 12,00, Città di Messina a 15,00, Igea Virtus a 18,00, Acireale a 25,00, Castrovillari a 30,00, Roccella e Rotonda a 40,00.