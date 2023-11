Santi Cosenza, direttore generale della Dcn Group, nuovo numero 1 dell'Albenga, tornato in D dopo 33 anni e primo in classifica nel Girone A a pari di Alcione e Chisola, ha parlato a Il Bustese: "Perché da Varese alla Liguria? Bell'ambiente, vanno anche in mille alle partite... molti più che in piazze storiche anche lombarde. L'esperienza nella mia Messina, dove gli errori del vertice sono ricaduti anche su di me, mi ha insegnato cosa non fare nel calcio... Obiettivi: una cantera dove tutti giocano lo stesso gioco offensivo. In prima squadra serve avere fame e anche sete, saremo umili ambiziosi. Lo stadio? Appena l'ho visto, ho pensato: "In C non potremo giocarci...". Pensiamo a programmare il futuro perché il presente già lo abbiamo. Ferrante ds? Eravamo assieme al Messina, l'ho convinto a venire".