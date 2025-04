Foto comunicato Serie C

Serie D: l'Ospitaletto ritrova la Serie C dopo 27 anni, promosso anche il Guidonia

Dopo le promozioni di Bra (Girone A), Forlì (Girone D), Livorno (Girone E), Sambenedettese (Girone F) e Casarano (Girone H), arrivate nelle scorse settimane, altre due squadre nella giornata odierna hanno festeggiato l’approdo in Serie C.



Si tratta dell’Ospitaletto, club della provincia di Brescia, a cui è bastato il pareggio contro il Ciliverghe per ritrovare il professionismo a 27 anni di distanza dall’ultima volta avendo portato a quattro i punti di vantaggio sul Pro Palazzolo a una giornata dalla fine.



Festeggia anche il Guidonia Montecelio, squadra nata sulle ceneri del Monterosi, che ritrova dopo un solo anno la Serie C grazie a una vittoria su misura sul Real Monterotondo mantiene i cinque punti di vantaggio sulla Gelbison sempre a un turno dalla fine del campionato.