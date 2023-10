che tenta di tornare tra i professionisti. Sulla sponda del Martina, invece, ha trovato una sorta di terra promessa il 27enne attaccante Ryduan Palermo, figlio d'arte: il papà Martin è stato il leggendario puntero del Boca Juniors dove ha vinto 6 scudetti segnando circa 200 gol.Giocare tra i dilettanti non sembra essere un declassamento per entrambi, soprattutto per il 34nne Schelotto che alle spalle ha un passato glorioso nella nostra Serie A, avendo. Nel suo album dei ricordi ci sono anche alcune perle incastonate durante le diverse esperienze con Cesena, Catania, Atalanta, Sassuolo, Parma e Chievo, senza dimenticare qualche apparizione in maglia azzurra tra l'Under 21 di Pierluigi Casiraghi e la Nazionale di Cesare Prandelli. L'ex centrocampista tuttofare, più a suo agio nel ruolo di esterno destro, era poi ritornato in Argentina dopo aver caracollato sulla corsia laterale con le maglie di Sporting Lisbona e Brighton.Schelotto non ha battuto ciglio quando la società del presidente Mario Dimiccoli lo ha convinto a vestire la maglia biancorossa: "Volevo tornare in Italia a tutti costi dove penso di chiudere la mia carriera di calciatore per poi fare l’allenatore – queste le sue prime parole dopo aver firmato il nuovo contratto -. Sono passati 15 anni, da quando con il Cesena conquistai la doppia promozione in B e in A. Non considero il campionato di serie D una sorta di caduta in basso. Il calcio ha sempre il suo valore importante dappertutto., nonostante il team allenato da Ciro Ginestra stia avendo un rendimento altalenante. Il Barletta finora ha conquistato 7 punti nelle prime 5 giornate. Schelotto corre in lungo e in largo sulla corsia di destra, cercando di tenere alto il ritmo come ai bei tempi., alla seconda giornata durante la partita con il Santa Maria Cilento e domenica scorsa su rigore contro il Bitonto. Inoltre,con cui ha condiviso due stagioni nell'Atalanta (dal 2011 al 2013), che il Barletta ha ingaggiato 3 settimane fa. Chissà che il rinnovato tandem in chiave offensiva possa far tornare in quota la formazione biancorossa e lo stesso Schelotto.Combattivo, tenace, abile nel difendere il pallone e a farsi largo in area grazie al suo fisico possente. Cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal Futbol Club di Sarandi, sobborgo di Avellaneda nella provincia di Buenos Aires, il coriaceo Ryduan Palermo ha fatto un po' il girovago tra Cile, Argentina, Messico, Honduras e Spagna. Poi, la svolta italiana nella passata stagione, quando con la Villacidrese, in Eccellenza sarda, ha collezionando 32 presenze e 24 gol. Un buon biglietto da visita che ha convinto la società del Martina e il tecnico Massimo Pizzulli ad investire su di lui per dare peso, sostanza e nerbo all’attacco."Con il Martina ho fatto sicuramente un ulteriore salto di qualità, molto importante per la mia carriera – ha raccontato -. Anche mio padre Martin è stato contento della scelta che ho fatto. Lui è sempre prodigo di consigli e mi segue con grande affetto. La serie D è un campionato molto difficile e competitivo. A Martina ho trovato l'ambiente ideale per dare un saggio delle mie qualità tecniche e balistiche. Società sana e organizzata, tifosi eccezionali e gente ospitale. La squadra è molto valida, con un gruppo coeso e affiatato.Nel calcio non sempre è facile essere all'altezza del genitore più famoso, mapuò trovare la sua definitiva consacrazione.