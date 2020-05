La Lega Nazionale Dilettanti ha proposto al Consiglio Federale il blocco degli Under. Come anticipato dal presidente Cosimo Sibilia, così come quest'anno anche nella prossima stagione i club della Serie D dovranno schierare in campo almeno un calciatore nato nel 1999, due 2000 e un 2001.



Intanto i club retrocessi in Eccellenza preparano una class action contro la LND e la Figc: pronta una diffida da inviare a Governo, Coni, Figc e Lega. La decisione di cristallizzare le classifiche facendo retrocedere le ultime quattro squadre dei nove gironi viene ritenuta incoerente rispetto ai principi della federcalcio. Mobilitate anche istituzioni locali come Comuni e Province.