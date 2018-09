La chiameremo. C’è tanta ambizione in questa idea, di sicuro anche un pizzico (o anche di più) di presunzione. E’ il tentativo di riunire, giorno dopo giorno, tutti i giocatori del nostro campionato. Probabilmente ci saranno delle imperfezioni, di sicuro degli errori e se il lettore avrà il piacere e la pazienza di suggerire e correggere, lo ringraziamo in anticipo.Nome:Età:Nazionalità:Ruolo: ex terzino sinistro,nella difesa a 3Squadra attuale:E’ un giocatore che ha abbattuto i propri limiti tecnici con la costanza, l’applicazione e ora con l’esperienza. E’ uno degli ultimi marcatori italiani.