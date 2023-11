La Roma, dopo la sconfitta con lo Slavia Praga, dovrà giocarsi il primo posto nel girone nelle ultime restanti sfide di Europa League, a partire dalla trasferta svizzera contro il Servette. Il club, ancora non matematicamente eliminato, attraverso i suoi canali ufficiali ha sottolineato la rilevanza dell’incontro dello Stade de Genève: “La partita contro la Roma segnerà una generazione di tifosi, è una di quelle partite che resteranno nella memoria dei tifosi per molti anni”. La squadra in poche stagioni è passata dalla terza serie del calcio svizzero alla competizione UEFA, e la sfida con i finalisti della passata edizione ha già un sapore storico.