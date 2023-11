Servette-Roma (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Tv8, Sky e Dazn) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata del gruppo G nella fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono secondi in classifica a pari punti con lo Sparta Praga (9), 5 in più degli svizzeri terzi a quota 4 con 3 lunghezze di vantaggio sullo Sheriff Tiraspol, ultimo con un punto. Arbitra il polacco Stefanski, assistito dai connazionali Golis e Obukowicz con Myc quarto uomo, Lasyk e Pskit al Var.



LE ULTIME - Ancora senza Smalling e Kumbulla, Mourinho potrebbe far partire panchina Cristante e Pellegrini, in ballottaggio con Paredes e Dybala. Dall'altra parte Weiler non può contare su Crivelli, Mall, Mazikou e Douline.



PROBABILI FORMAZIONI



SERVETTE (4-4-2): Frick; Magnin, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Bolla; Guillemenot, Bedia. All. Weiler.



ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.