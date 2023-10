René Weiler, tecnico del Servette, ha presentato in conferenza stampa lasfida di Europa League con la Roma: "Ho già incontrato Mourinho nel 2017 quando era al Manchester United, ma non è possibile paragonare le squadre (da lui allenate, ndr), è un allenatore con molta esperienza e successo. Quello che posso dire è che ho molto rispetto per Mourinho, alla fine è un avversario".



PORTIERI - "Frick non è ancora al 100, prenderemo domani la decisione".



TIMORI PER LA PARTITA - "Per noi è importante giocarcela, è un apprendistato per noi".



AVANTI CON IL 4-4-2? - "Non posso confermare il modulo (ride, ndr). Sarà straordinario giocare con 60.000 spettatori".



LE DIFFICOLTA' CONTRO LA ROMA - "Siamo alla ricerca di un equilibrio a centrocampo, abbiamo bisogno di più sicurezza. Dovremo giocare bene per tutta la partita per evitare i pericoli che correremo".