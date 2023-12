che il progresso scientifico ha saputo sviluppare in altri sport antesignani nell'applicazione di questo strumento così sofisticato., cioè un sistema che assiste e supporta il direttore di gara, fornendo immagini e comunicando eventuali errori o situazioni di difficile interpretazione che possono verificarsi sul terreno di gioco. Riassumendo ìl Var può intervenire in in alcune fasi principali. La prima concerne nella segnalazione all'arbitro di una situazione dubbia da rivedere, cioè comunicando alla “giacchetta nera” di una volta, quello che viene rilevato osservando le immagini dei video registrati. L'arbitro potrà così farsi un'idea più precisa spostandosi su un monitor a bordo campo per beneficiare della visione diretta. Anche in caso di scambio di un giocatore per un altro, il Var può farlo presente al giudice di gara per segnalare l'incongruenza. Insomma una serie di tasselli sanzionatori o di correzione, che possono formare un mosaico di valutazioni più affidabili. Ad esempio la possibilità o meno, dell'assegnazione di un rigore, assumendo, una sua decisione più aderente alla realtà. Lo stesso dicasi per un cartellino giallo, che da un esame più approfondito, attraverso la percezioni delle immagini sul monitor, può diventare rosso o viceversa, rimuovendo, eventualmente, la prima impressione derivata dal campo.Del resto anche gli addetti al Var possono sbagliare l'interpretazione di alcune immagini. Tutto ciò perchè i “giudici ausiliari” che si trovano nella sala Var, essendo esseri umani, possono anche commettere l'errore che non ti aspetti. Questa tecnologia appare decisamente, che un tempo veniva affidato agli occhi di lince (si fa per dire) dei bravi guardalinee di una volta. Oggi, con l'immagine che scaturisce da una posizione ideale, in linea con l'azione di gioco, il margine di errore (magari millimetrico) si riduce sensibilmente. In certi casi, le perplessità del mancato intervento del Var, riducono l'attendibilità dell'analisi di quanto accaduto.che ha preceduto il Natale, si sono notate alcune sbavature. A parte la vivacissima gara tra Roma e Napoli, giudicata in chiave, eufemisticamente, non certo natalizia,e incisiva tra i due apparati decisionali.si potrebbe citare quanto accaduto al 24esimo del primo tempo, nella gara tra Bologna e Atalanta. Il rossoblu Ndoye scattava velocemente sulla fascia destra ma Kolasinac dell'Atalanta, lo fermava in modo dubbio, con una sbracciata sul collo meritevole se non di espulsione diretta, ma almeno di un doveroso cartellino giallo. Ebbene, in questo caso. Insomma l'accaduto avrebbe dovuto essere valutato con maggior attenzione.per così dire ancestrali, rendendo più verosimili le decisioni arbitrali. Per ritoccare ulteriormente questo prezioso sistema, sarebbe opportuno utilizzare,, come del resto avviene già nel tennis con la chiamata del giocatore, che notifica al giudice di sedia una revisione da parte del cosiddetto “challenge o falco”, di una pallina che può toccare o meno la linea bianca. Accorgimento che dovrebbe essere approvato senza alcuna riluttanza anche nel calcio. Questo correttivo renderebbe meno conflittuali alcune interpretazioni, spesso contestate dai tecnici a bordo campo, proprio per il mancato intervento del Var. Tuttavia, sia ben chiaro, che l'errore umano sarà sempre presente. In ogni caso gli sforzi per renderlo meno frequente, quindi perfettibile, potrebbero esser, in tempi brevi, saggiamente adottati.