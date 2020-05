L'allenatore del Barcellonaha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha affrontato diversi temi di calciomercato.- "Un calciatore importante,. Tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona, questo è chiaro. Così come il fatto cheenorme".- "Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era unperché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene".- "Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo.- ". Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi. Bisogna fare di tutto perché Messi sia fiancheggiato al meglio così che il Barcellona possa continuare a vincere come negli ultimi 15 anni