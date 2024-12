"Sette errori arbitrali contro la Roma". Ecco tutti gli episodi a cui si riferisce Ghisolfi

MONZA-ROMA

Cambia l’allenatore e sulla panchina giallorossa c’è Ivan Juric. Nei minuti finali di Monza-Roma il pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi è netto, ma La Penna non interviene e non viene richiamato al Var da Aureliano. Ghisolfi decide per la prima volta di parlare in diretta Tv: “Vogliamo rispetto. Tutto il mondo ha visto il rigore tranne il Var”.