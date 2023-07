Addio multiproprietà nel calcio italiano..o quasi. Con il passaggio ufficiale del Mantova da Maurizio Setti all'imprenditore Filippo Piccoli, resta solo De Laurentiis a possedere due club ai massimi livelli in Italia. Ossia Napoli e Bari.



Precisamente Setti ha detto addio al club lombardo militante in Serie C rinunciando al 46,5% delle sue quote: adesso gli resta in mano solo il Verona in Serie A. Non può dire la stessa cosa Aurelio De Laurentiis che, se non fosse stato per il blitz del Cagliari al San Nicola ai recenti play-off di Serie B, si sarebbe trovato Napoli e Bari contemporaneamente in Serie A. Ricordiamo il caos creatosi due stagioni fa, con Lotito costretto a cedere la Salernitana nel dicembre del 2021 a Danilo Iervolino essendo già in possesso della Lazio.