Maurizio Setti parla del futuro del difensore Kumbulla. Il presidente dell'Hellas Verona ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è in vantaggio per Kumbulla? Diciamo che attendiamo la fine di Europa League, questo è vero. Però ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash. Comunque non è da escludere a priori che Marash possa rimanere un altro anno a Verona".



SUL MERCATO - "Interverremo solo per inserire nomi utili e non per acquistare elementi mediatici. Costruiremo una rosa adeguata per rafforzare il gruppo di Juric, il budget aumenterà. I soldi non si buttano anche perché dobbiamo capire come ci si comporterà con il pubblico negli stadi e come verranno distribuiti i soldi in arrivo dall'alto. Borini potrebbe restare? Stiamo trattando con Fabio a cui abbiamo fatto la nostra proposta, attendiamo… Gunter, Pessina, Verre e Salcedo: chi tra questi prestiti rivedremo ancora in maglia Verona? Difficile sbilanciarsi in questo momento, anche qui serve avere pazienza".