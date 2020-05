Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico, parla alla pagina Facebook della scuola calcio Cyros, correggndo il tiro su quando dichiarato ieri: “Possono aprire le scuole calcio, ma senza usare il pallone”. Oggi, invece, il chiarimento.



SI' AL PALLONE, MA... - Queste le sue parole odierne: “Si può usare il pallone, ma non si potranno fare i colpi di testa. Nelle nostre linee guida potrebbe non esserci la specifica del pallone. Ma non si potrà fare ad esempio, il colpo di testa. Il pallone, come tutte le attrezzature, dovrà essere sanificato ad ogni uso. Bisognerà sanificare tutti gli ambienti. Non si potranno usare gli spogliatoi. Ci vorrà un percorso di entrata ed uno di uscita. All’impianto bisognerà arrivare già pronti con l’abbigliamento, per entrare in campo. Ci vorrà uno screening di tutti coloro che entreranno nella struttura, sia atleti che addetti ai lavori, con misurazione tramite termoscanner della temperatura. Dovrà essere presente un medico sul campo, regolarmente iscritto all’albo. Dovranno essere usati i dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine all’arrivo nella struttura. Non si dovrà usare la mascherina in campo. Ci vorranno dei cestini esclusivamente per il fazzoletti usati. Dovranno esserci colonnine con i gel per igienizzare le mani. Non si potranno usare le pettorine”.