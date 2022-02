Il settore giovanile è da sempre un serbatoio importante per la produzione di giovani talenti da lanciare nel calcio che conta. Un orgoglio per il club ma e soprattutto un fattore di ingenti guadagni per chi è riuscito a lavorare bene dalle fondamenta. Ma quali sono stati i settori giovanili più redditizi in questi? Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica delle società che da luglio 2015 hanno incassato di più nel mondo dalla cessione di giocatori cresciuti nelle academy. Una graduatoria che tiene in considerazione la semplice somma delle cifre incassate dalle società per la cessione dei loro calciatori. Una graduatoria che non vede una nazione predominante, ma che riserva sorprese in termini di club che in questi anni sono riusciti ad autofinanziarsi in maniera assai remunerativa.



LE ITALIANE - Il club italiano che ha incassato di più dalla cessione dei talenti del vivaio è l’Atalanta, con 182 milioni di euro e l’affare record registrato con la cessione di Diallo al Manchester United. Fuori dalla Top 10 per il calcio nostrano c'è la Fiorentina (al 14° posto) con 95 milioni (Chiesa l’affare più redditizio), ed il Milan (31°) con 56 milioni di cessioni.

Nella gallery la Top 10 completa.