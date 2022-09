Levan, agente georgiano di Giorgi, portiere del Valencia di Gattuso, ha rilasciato un'intervista per SerieANews.com:- "Al suo arrivo, Mamardashvili scese in campo subito contro il Milan e giocò molto bene. C'è stato solo un piccolo errore a Siviglia, ma dopo quattro mesi, quando ha iniziato a giocare, è sempre il migliore in campo. Ogni partita aumenta di qualità ed esperienza, ma senza problemi, perché è un carattere molto forte. Ha sempre i piedi per terra, così come Kvaratskhelia. Anche se tutti i giornalisti, tifosi e addetti ai lavori parlano di loro, non cambia la loro mentalità. Non si esaltano. Con Gattuso si trova molto bene. Quand'è arrivato a Valencia, Gattuso lo ha chiamato personalmente e gli ha detto 'Io voglio lavorare con te'. E lui è rimasto al Valencia".- "Kvaratskhelia? Kvara è lo stesso da quand'era un bambino. Se una persona guarda una sua partita nell'Under 17 o nell'Under 19, si accorge che è sempre uguale. Non è cambiato. I georgiani sono così. Mi aspettavo un impatto del genere con la Serie A. Lui ama il calcio, lo vive. Se giocasse in Inghilterra o in Spagna, sarebbe uguale. Perché lui, e anche Mamardashvili, amano il calcio. Per loro è un divertimento. C'è una differenza tra Abuashvili e gli altri due. A lui manca lo step della prima squadra in Georgia, è arrivato molto giovane al Porto. Quando sarà il momento, dovrà fare esperienza. Fa un po' di fatica, ma ha un gran talento. Ha avuto anche un piccolo problema fisico quando ha firmato col Porto. Ma è un gran giocatore di forte carattere e già può dire la sua in un top campionato.- "Il valore di Giorgi e Kvara è schizzato alle stelle, certo. Tra l'altro, il prossimo Europeo Under 21 si svolgerà in Georgia e in Romania. Kvaratskhelia, Mamardashvili, Davitashvili, possono giocare questo torneo. Hanno l'età giusta e spero che con loro si possa raggiungere almeno la semifinale (ride, ndr). E' l'età giusta, adesso non so se la Nazionale A dia il permesso all'Under 21 di convocarli. Ma potrebbe...".