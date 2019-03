Sabato pazzesco. Di una difficoltà unica. Ma come spesso succede, tutti in bianco e uno alla cassa!!!!! Il nostro amico PEPPE_RADON si è inventato un terno fantastico, che dire fantastico è poco. Seguitemi.



BOLOGNA



GIRONA



RENATE X2



Per la modica quota di 21,61 volte la posta!!!! Spettacolo a cielo aperto. Che bel sabato il tuo e quello di chi ti ha seguito, caro PEPPE!







La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica? PEPPE_RADONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, ancora lui, incredibile! Con una quaterna che valeva, segnatevelo un po', 25,74 volte la postaaaaaaaaa!



Eccovela



VENEZIA X



ATALANTA X2



EMPOLI



LAZIO



Una doppietta simile, a queste quote, non c'era mai stata. Ne siamo felicissimi! Ma non è stato il solo, alla cassa anche Lasciaoraddoppia con un bel 8.80 di quota e Emacame con un 5,80 assolutamente all'altezza.



Ma questa resterà la SFIDA di PEPPE_RADON. Per superarne le gesta ci vorrà un fenomeno. Noi lo stiamo già cercando...