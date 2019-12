La SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato? Molto più complessa di una settimana fa. Se consideriamo che già all'ora di pranzo si era stoppato il Manchester City... Comunque, questa sfida è servita a fare entrare nel gruppo degli eletti LORENZO DI PILLA, che si è esibito (andando alla cassa!) con una quaterna da vero intenditore, completamente al di fuori dei confini del nostro campionato. Per una spettacolare "presa" a 16 contro 1. Ecco la sua scelta.



REAL SOCIEDAD 1



VALENCIA 1



NIZZA 1



LILLA 1



Dinamite91 nel periodo è davvero esplosivo e ne mette a segno un'altra, a 8 contro 1 (Hertha 2/over 1,5, Alaves 2/over 1,5, Benfica 1/over 1,5, Tottenham 1/over 1,5).



PS PippoOne, una quaterna per il raddoppio non mandarmela più che mi prende un colpo...E tu, Raffaele, mi ti butti in branda con la febbre alta?



Ma è la domenica a mettere paura. Juve e Napoli mettono fuorigioco praticamente tutti tranne quello di noi che è il più in forma. E che "scassa la cassa" con un 31 contro 1 di fattura entusiasmante. DINAMITE91 prende una cinquina di OVER 2,5 che fa alzare di nuovo l'applauso. Eccola.



NORWICH OVER 2,5



GIL VICENTE OVER 2,5



LOKOMOTIV MOSCA OVER 2,5



GETAFE OVER 2,5



REGGIANA OVER 2,5



Esplodono in questo periodo le sue bolle... Complimentoni e alla prossima SFIDA A MISTERPALMIERI, che avrà sabato i partitoni da indovinare!