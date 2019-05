Multiple massacrate da Roma, Genoa, Celta e Getafe: ne hanno fatte saltare moltissime nella SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Queste trappole hanno funzionato benissimo... Ma, nonostante ciò, è esplosa la DINAMITE91!!!!!. Con una strepitosa quaterna ha aperto le nuvole a 31 contro 1!. Vediamole nel dettaglio



VALLADOLID 2/OVER 1,5



MONACO 1/OVER 1,5



SASSUOLO X



TOLOSA X2/OVER 1,5.





Cappello al cielo perché questa è veramente di classe!



DiegoAnthony riesce a saltare le tagliole e porta a casa un bel 7,20. Assopazzo un raddoppietto. Tutti gli altri splash ma era prevedibile con quei buchi che ho citato.





SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica. Non so cosa dire, so solo che un'altra scheda pazzesca saltata in un modo orripilante, con un giocatore viola che respinge un tiro di un suo compagno a portiere del Parma battuto... Comunque, domenica mica facile, chi colpisce è IULIUS82 che va sulla singola del Betis (al Bernabeu, mica al circoletto...) a quota 6,50! L'altro che più o meno non fa zero è Assopazzo, prende il gol di Icardi a 2,85.



Amici, che dire: anche questa volta l'oro nella SFIDA c'era ed era quello di DINAMITE91. Alla prossima, che sarà la chiusura di Serie A!