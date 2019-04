SFIDA A MISTERPALMIERI infrasettimanale. Una vera bomba. Sentite. Si aggiudica la tornata di martedì il nostro sempre presente FERRI RAFFAELE, grandissimo bomber delle quote elevatissime, che addirittura spolvera una OTTUPLA. Spaventosa. A quota 43,4. Impossibile non applaudire e chiamare gli amici a farlo. Mandatela a memoria.



WOLVERHAMPTON 1X



CROTONE 1X



VENEZIA 1X



SWANSEA 1X



VILLARREAL 1X



OLDHAM 12/UNDER 3,5



ESPANYOL GOL OSPITE



PADOVA GOL OSPITE



Sempre del nostro Raff le più alte. Ci sa fare, voi che dite? Ma non finisce qui. C'è Emacame con una cinquina da oltre 25 contro 1. Uno scherzo? Per niente, è la verità!



Sempre al martedì Edo77 ha schiantato quota 14 contro 1 con una quaternona di somme gol azzeccatissime. Pensate che è stata una sfida talmente tosta che Luigi Alessi, con un terno da visibilio a 11 contro 1, ne ha trovati tre più forti di lui...Bene anche Giovedìgnocchi e Top Club Italia. Un martedì che è stato Natale (e sì che c'era il Milan...).





Il mercoledì? Boom. Con la settupla di MAX1985, a 32/1 più bonus che vi servo su un vassoio d'argento



ROMA GOL

TORINO GOL



GENOA X2/OVER 1,5



LECCE

MONTPELLIER



PSG 1/OVER 1,5



TOTTENHAM 1/OVER 1,5





E quindi TikiTaka a cavallo (a 10), Anti1994 (a 7,5), Edo77 e Angelo 2901 (a 5), Franco Maiorana da lontano, un altro colpetto di Top Club Italia.



Poi Lasciaeraddoppia che fa il colpo live (la Spal a 22!) e Trezegio che ci racconta la sua mina vagante, quattro marcatori a 115 contro 1!!!



Preparatevi che sabato e domenica forse si riesce anche a fare meglio... Perché no?