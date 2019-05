Eccoci all'ultima SFIDA A MISTERPALMIERI della stagione: avete fatto il terremoto, siete stati bravissimi a farvi rispettare, abbiamo conosciuto tanti nick nuovi e mandato a memoria quelli vecchi, avete fatto tutto e di più. Sono sicuro che all'ultimo metro saprete riconfermarvi, parte della domenica e quote finali. E via!



Prima di tutto un saluto a Daniele De Rossi, capitano vero ovunque andrà. E si parte. Due gran belle quote sono Torino e Cagliari. Anche se la Lazio mi ha fatto saltare di tutto nel periodo, credo che dopo la bomba di Empoli, il Toro voglia salutare al meglio dopo una stagione decisamente positiva. Non parliamo del Cagliari, che in casa ha fatto le fiamme, con l'Udinese non ci sono punti pesanti in ballo ma i propri tifosi quelli sì.



Delle quotine piccole le due che più mi attraggono sono: 1) il gol tra Samp e Juve, niente di più facile che se le diano col sorriso, in campo c'è gente che sa segnare a grappoli; 2) la vittoria del Milan a Ferrara, visto che non si può buttare l'ultima chance contro una squadra salva e a pancia piena.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Torino-Lazio 1 (quota 2,38)



Sampdoria-Juventus gol (1,50)



Cagliari-Udinese 1 (2,43)



Spal-Milan 2 (1,54)





La quaterna vale 13,3 volte la posta