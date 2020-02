SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Vediamo se le ho auscultato bene i battiti del cuore. Potrebbe essere una giornata in cui i gol comandano su tutto. Ma attenzione: non parlo solo dei gol delle big ma anche di chi se le trova sulla strada. E quindi tutto ciò può originare anche quote impennate verso l'alto (per dirne una su tutte, quella di Inter-Sampdoria).



L'unico match che sembra risultare differente dagli altri è Genoa-Lazio, quello che apre a pranzo. Il Genoa di Nicola ha ingranato e dalla sconfitta con la Roma sono passati giorni e punti. Ma la Lazio è quello che ripeto da giorni: con una partita a settimana, con Immobile che segna alla "Higuain vecchi tempi" è diventata la squadra da battere, se anche Marassi diventa terra di conquista preparatevi al peggio (o al meglio... ). Oltretutto il 2 non è bassissimo, si può fare.



Poi le tre sfide che sento, annuso: identiche. Che sono Inter-Sampdoria, Roma-Lecce e Atalanta-Sassuolo. In tutte c'è il segno dell'Europa e delle gambe che hanno lasciato ai giocatori (Atalanta-Valencia ad esempio) gare più o meno dure e complesse dal punto di vista delle energie fisiche e nervose.



Quindi gol/over 2,5 al Meazza, all'Olimpico e al Gewiss Stadium. Potrebbe esserci anche qualche sorpresa in ballo, la più probabile la vedo a Roma: il Lecce ha un percorso esterno da squadra di tutto valore, i giallorossi di Fonseca non sono in momento-sì e arrivano da una pessima partita europea vinta contro il Gent, giocata male da non crederci. Occhio ai pugliesi che quando la prendono giusta lontano da casa fanno piangere quelle forti (o presunte tali).



In settimana la serata di Europa League ha riportato il sorriso a "tre/quarti della palazzina nostra", vediamo se è scoccata l'ora. Voi prendete le partite del giorno e la quota finale e sotto con il "lavoro". Che di "mestiere" ne avete. E tanto!





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Genoa-Lazio 2 (quota 1,75)



Inter-Sampdoria gol/over 2,5 (2,32)



Atalanta-Sassuolo gol/over 2,5 (1,73)



Roma-Lecce gol/over 2,5 (1,78)





La quaterna vale 12,5 volte la posta