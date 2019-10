La sfida a MisterPalmieri era quella del mercoledì. E a dire da come è andata, anche molto ma molto succosa. Questa rubrica continua a regalare chicche al quadrato. E nomi nuovi si affacciano in prima pagina. Ieri è stato il colpo di MARLEYGIO a fare il vuoto: strepitosa quaterna di Serie A, impreziosita dal pareggio della Sampdoria (molto interessante visto il rendimento esterno del Lecce). Il tutto a 37 CONTRO 1! Vediamola.



Udinese 2

Cagliari 1

Sampdoria X

Sassuolo Gol



E poi svariati amici "bomber": serata infrasettimanale felice dal punto di vista bettistico (da quello arbitrale non riesco a ricordare di peggio).

Gianluca Magnanti a 8/1 con una bella cinquina (Lazio over 1,5 casa, Cagliari gol, Juventus over 2,5, Samp under 3,5, Sassuolo under 3,5), a 7/1 spunta come spesso succede Luano (Juventus e Real Madrid 1/over 1,5, Cagliari 1X, Benevento e Frosinone 1X/over 1,5) a 6,20/1 colpisce Angelo2901 (Napoli over 2,5, Lazio over 2,5, Juve over 2,5, Liverpool over 2,5). Da citare anche i raddoppi di Ventisetterosso e di Pori Paesanetti.



E il Mister? Se n'è inventata una delle sue (che poi sarebbe una delle mie). Ieri le convinzioni erano Atalanta e Sassuolo. Incredibilmente, visto che la seconda ha perso, sono riuscito a farle fruttare. In una giocata alta e fortunatissima. L'ispirazione l'ho avuta alle 13,34 e nel forum ho scritto di getto (Napoli over 1,5 squadra ospite, Ilicic marcatore, Sassuolo segna gol nel primo tempo). Quotoni: 2,08, 2,75, 2,12. Per una quota finale a 12,1! Brutta?