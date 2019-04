Arriviamo da una SFIDA A MISTERPALMIERI molto molto difficile, troppi trappoloni che hanno reso la vita impossibile quasi a tutti (parlo della domenica, il sabato c'era stato un mago che...). Ci riproviamo, consapevoli che martedì in Champions League si è vissuta una di quelle serate impossibili da dimenticare.



Lo sapete: 1) SOLO partite del giorno; 2) Mettete la quota alla fine.



Sono quattro partite che mi piacciono molto. A cominciare da Milan-Lazio, mi aspetto che i rossoneri la vincano già fuori dal campo, con la "cattiveria" rimasta addosso dalla sconfitta assolutamente non meritata di Torino. Questi sono sei punti Champions, tre da prendere e tre da sottrarre al diretto rivale.



Continuo con Roma-Udinese; i friulani con Tudor hanno totalizzato sette punti nelle ultime tre, segnando sei reti. Squadra tra le più pericolose, sembra una buca sul proprio cammino. Mirante ha cambiato le cose in porta giallorossa. Ma questa mi sembra un "gol" più che spappolato.



Fuori dai confini, due match. Quello dell'Atletico Madrid in Liga, contro il Celta Vigo di Aspas (partita nella quale i biancorossi vogliono regalare i primi tre punti al neonato figlio di Griezmann); quello del Southampton, in Premier League: contro i Wolves che ricorderanno per cento anni come sono stati fatti secchi da Deulofeu, in una semifinale di FA Cup da svenire, rinvenire e ri-svenire.





I CONSIGLI DEL SABATO





Milan-Lazio 1 (quota 2,65)



Roma-Udinese gol (1,77)



Atl. Madrid-Celta Vigo 1 (1,40)



Southampton-Wolves 1X 1,44)





La cinquina vale 9,45 volte la posta