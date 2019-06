Verona-Cittadella sa di Serie A. E' l'ultimo atto-promozione di una lunghissima stagione (si chiuderà poi con il playout che tanti problemi ha dato ha tutti). Il Verona ha perso di due gol e deve fare un salto mortale per rimontare. Non ha vinto una partita che sia una in casa in questi playoff mentre gli avversari ne hanno vinte due su due in trasferta. Anche durante la stagione è stato molto migliore il cammino fuori casa del Cittadella (13 tra vittorie e pareggi) che non quello in casa del Verona (8 successi). Che proverà l'assalto ma contro il Cittadella ci si rimette spesso. La doppia a 1,85 si prende.



In Francia si decide chi sale o chi scende. L'1-1 dell'andata obbliga il Lens a qualcosa di serio. Ma i giallorossi potrebbero essere con la lingua di fuori, avendone giocate tante nella coda. Il Digione è di Ligue 1, se non prova a vincere questa...



Il pareggio tra i "cadetti" di Spagna, in Lugo-Tenerife, potrebbe tenere entrambe a tiro di sorrisi e salvezza. E infatti la quota è bassissima. Ma il gioco potrebbe vale lo stesso. Siamo alla penultima giornata, gli errori non si possono fare adesso pena il burrone.







I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Verona-Cittadella X2 (quota 1,85)



Digione-Lens 1 (2,53)



Lugo-Tenerife X (2,15)





Il terno vale 10 volte la posta