Questo fine settimana è stato per cuori forti. Perché inventarsi come prendere non era facile proprio per niente. Il sabato ci ha messo davanti la non-vittoria della Juve e addirittura la sconfitta del Manchester City contro quella belva bionda di Pukki. Ma nonostante questo due nostri amici fantastici, RONIE9 e PISDIAZ, sono riusciti ad andare a dama. Con una quota da venti a uno (Ronie) e una da quasi dodici a uno (Pisdiaz). Vediamole sotto nel dettaglio.



RONIE9:

INTER

BARCELLONA

REAL MADRID

FIORENTINA 1X

LIVERPOOL OVER 2,5

NAPOLI



PISDIAZ:

LIVERPOOL

BARCELLONA

REAL MADRID

TOTTENHAM





La domenica non è stata migliore come difficoltà, per esempio la sconfitta della Lazio a Ferrara e del Parma in casa contro il Cagliari, oppure del Brescia piallato in rimonta dal Bologna. Veramente molto difficile tutto. Ma chi si è sognato qualcosa di fantastico? DINAMITE91 che ha preso la strada dei marcatori e, con il rigore dello sbocciato Piatek a poche ore dal derby, ha messo su un gran bel quaternone che ammiriamo sotto. A una quota che rasenta il ventuno a uno.



DINAMITE91:

IMMOBILE

DZEKO

PIATEK

AUBAMEYANG



Va sottolineata una cosa: questi sono tre che ci sanno fare e che ce lo avevano già ampiamente dimostrato. Ma i loro nick li conoscete bene... Applausi e a prestissimo!