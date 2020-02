Ci stiamo avvicinando a grandi passi a risultati che abbiano un senso. Lo abbiamo potuto toccare con mano la sera dell'Europa League quando in tanti di noi hanno saputo fare cassa, leggendo bene le partite. Il dettaglio più importante è: IN TANTI. Significa che la forma delle squadre si sta avvicinando al massimo. E questo aiuta non poco a non ritrovarsi tra i piedi risultati che mandano tutto all'aria.



Per partecipare alla SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato sapete ormai tutto meglio di me. Quota finale e partite del giorno. Poi lunedì tutti tra i vincitori (speremm...).



Oggi voglio andare con due marcatori "anytime", non serve che segnino per primi: Dybala e Aguero. Il primo sta per salire sul trampolino del momento-sì, il gol su punizione al Brescia ha detto che Paulo darà una grossa mano a CR7 per ritrovare la Juve vera, il match con la Spal sembra fatto su misura dal sarto. Il secondo ha una sfida molto più dura, quella per il posto alle spalle del Liverpool in Premier League, col suo City atteso dal Leicester. Ma l'attaccante è quello che è, un bomber con i baffoni, e l'aria di Champions (mercoledì prossimo c'è il Real Madrid) va respirata a pieni polmoni.



La serata si legge Fiorentina-Milan, con Cutrone che ne avrà molti da abbracciare prima e da castigare poi (se ci riuscirà). Partita che regalerà spettacolo, le due squadre hanno ripreso vigore dal mercato di gennaio, nonostante i risultati non siano sempre quelli attesi. Nelle ultime dieci (ogni competizione) i viola non hanno segnato solo in due occasioni, i rossoneri in una. Il gol ci sta alla grande.



Poi la quota che più mi piace del sabato. Ho visto con i miei occhi Atalanta-Valencia mercoledì sera. Partita supertosta, a tutto andare. Non capisco come Parejo e compagnia possano difendersi ora dall'assalto della Real Sociedad, a caccia dei posti validi per l'Europa. Solo tre giorni dopo la bagarre del Meazza, contro il Papu Gomez indiavolato. I baschi hanno un'occasione più dolce della panna, se non la coglieranno l'avranno buttata via con le loro mani.



I CONSIGLI DEL SABATO



Spal-Juventus marcatore Dybala (quota 1,90)



Fiorentina-Milan gol (1,73)



Real Sociedad-Valencia primo tempo/finale 1/1 (2,88)



Leicester-Manchester City marcatore Aguero (1,83)



La quaterna vale 17,3 volte la posta