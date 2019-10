SFIDA AL MISTERPALMIERI del sabato, dopo la migliore giornata/serata da quando questa rubrica esiste; non solo per quello che avevo consigliato io ma per quello che avevano consigliato tanti di voi. Complimenti ancora... Poi partite del giorno, quota finale e andiamo in prima pagina.



Dove vive da sempre la Juventus che, dopo il Dybaltone europeo, è di scena a Lecce. Contro una squadra che finora sta dimostrando di essere più centrata in trasferta. Mi sembra molto interessante la quota della combo vittoria bianconera più multigol da 1 a 3 (a 2,13). L'accendiamo?



In pista anche l'Inter, che si è presa tre punti europei ancora più importanti contro il Dortmund, finendo col gioiellino Esposito a fare cose da grande. Al Meazza sale il Parma: viene da due sconfitte esterne senza segnare dopo l'esordio boom in trasferta a Udine (migliore difesa) vincendo e facendone tre. Il gol vicinissimo alla pari mi attrae, Conte ha giocato una partita dura in settimana.



La serale mette in campo il Genoa di Thiago Motta. E' finita con l'esonero di Andreazzoli la vicenda precedente, per i rossoblù spero che finisca diversamente da come tutto tracollò per un Empoli bravo e sfortunatissimo. Comunque, contro il Brescia, si deve andare dritti per i tre punti, i pannicelli caldi a questo punto farebbero poco.



Due incontri di Premier League per la nostra cinquina. Si prende il via da Burnley-Chelsea, sfida di cui lo storico ci dice che nelle ultime dieci sono arrivati soltanto due under (tra l'altro due 1-1, qui l'over 1,5 praticamente esce sempre!). Poi Watford-Bournemout, dove l'ultima in classifica dovrà per forza scoprirsi contro un avversario che ne ha già vinte due lontano da casa. La X2 dovrebbe coprirci bene.





I CONSIGLI DEL SABATO



Lecce-Juventus 2 multigol 1/3 (quota 2,13)

Inter-Parma gol (1,97)

Genoa-Brescia 1 (1,91)

Burnley-Chelsea over 2,5 (1,66)

Watford-Bournemouth X2 (1,73)



La cinquina vale 23,0 volte la posta escluso il bonus