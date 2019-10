SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato, ripartiamo dalle vostre meraviglie. Conoscete tutti il meccanismo per andare in prima pagina con il vostro nome (o nickname) e le vostre perle. Bravissimi ormai siete in tanti, sapete come salire in cima.



Ricomincia la Serie A con tre partite, il Napoli (che al momento è una casa in fiamme... ) lo lasciamo da parte e prendiamo invece i gol di Lazio-Atalanta e Juventus-Bologna. La prima è la sfida più bella e attesa della settimana, attaccano entrambe senza sosta, non vedo come possa uscire qualcosa di differente; la seconda è il ritorno in panchina di Sinisa in uno stadio-tempio come quello della capolista, sono certo che il Bologna giocherà come se fosse la finalissima di Champions League, un golletto anche per loro non è impossibile anzi.



Poi la Premier League, ci sono similitudini tra i due match. Tottenham e Manchester City sono reduci da due scoppole micidiali, i londinesi pure in Champions: andranno in campo con i canini sguainati per divorare subito l'avversario, il compito più tosto ce l'ha il Pep in casa di un Crystal Palace che non ci ha mai perso finora, è il momento giusto. Due vittorie con handicap (e con quota).



In più la singola: quando ho visto 4,25 al pareggio di Lipsia-Wolfsburg mi è venuto il sorriso da Joker. Quattro vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta per gli ospiti finora, unica squadra imbattuta in Bundesliga. Non mi pare facile costringerli a lasciarsi scavalcare in classifica, il Lipsia - a quei numeri bassissimi - non lo giocherei nemmeno se mi regalaste un portafogli pieno.





I CONSIGLI DEL SABATO



Lazio-Atalanta gol (quota 1,50)



Juventus-Bologna gol (1,97)



Tottenham-Watford 1/un gol handicap (2,07)



Crystal Palace-Manchester City 2/un gol handicap (1,67)



inoltre



Lipsia-Wolfsburg X





La quaterna vale 10,2 volte la posta, la singola vale 4,25 volte la posta