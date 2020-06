Svolta importante per quanto riguarda la cessione del Newcastle da parte di Mike Ashley: seconfo quanto riportato dai media britannici, il club inglese è finito nel mirino di Henry Mauriss, a capo del servizio di tv via cavo statunitense Clear TV, il quale avrebbe offerto 350 milioni di sterline, come riportato da Calcioefinanza. il Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita (PIF) sembrava aver ormai messo le sue mani sulla società grazie a una proposta da 300 milioni di sterline, ma sono stati espressi nuovi dubbi sull’acquisizione del club da parte della proprietà saudita, dopo che l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha realizzato un report sul ruolo dell’Arabia Saudita nelle trasmissioni da parte dell’emittente pirata BeoutQ.