Sfida delicata in quota tra Salernitana e Lecce: Gotti prova a invertire la rotta, ultima chiamata per Liverani

Esordio non semplice per Luca Gotti sulla panchina del Lecce. A Salerno, secondo i bookmaker, i pugliesi sono avanti nei pronostici, ma l’esito dello scontro, incerto, è ancor più delicato in ottica lotta salvezza. Grande equilibrio: i giallorossi sono leggermente avanti, a 2,50, mentre il colpo dei padroni di casa, che non vincono da undici incontri, è fissato a 2,90. Il pareggio invece paga 3,15 volte la posta. All’andata si imposero i salentini per 2-0, ma per questa sfida, considerando che il Lecce subisce reti da 24 partite consecutive in A, gli esperti vedono avanti la quota Goal, a 1,77 contro il No Goal a 1,93. Non sarà, secondo i betting analyst, una partita ricca di reti: L’Under 2.5 è offerto a 1,67 mentre l’opzione contraria si gioca a 2,05. Tra i marcatori i bookie scommettono su Krstovic, in quota a 3,25, e il suo compagno Piccoli, che insegue a 3,50. Per provare a inseguire la prima vittoria sulla panchina della Salernitana, invece, Liverani si affiderà a Weissman, dato in rete a 4.