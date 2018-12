Bentornati nello spazio tutto rosa dedicato alle 'nostre' tifose.

Tra poche ore andrà in scena l'attesissimo derby d'Italia tra Juventus e Inter, ragion per cui abbiamo scelto di dare spazio solo a due tifosissime delle due compagini, che già in trepida attesa si sfideranno a colpi di scatti nella nostra gallery.



Da una parte, per i padroni di casa, la bombastica Alessbrit, già conosciuta da molti di voi in quanto costantemente presente nella nostra rubrica: bionda, sexy e ammiccante, non manca mai di postare un nuovo selfie con indosso i colori della sua Juve prima di ogni match per propiziare la vittoria e oggi, per la vostra gioia, avrete modo di ammirarla non solo in bianconero...



Dall'altra, per la squadra ospite, una bellissima e stilosa tifosa nerazzurra: Manuela Meleleo, studentessa di economia che si dichiara 'interista fino alla morte'; anche il suo profilo Instagram è tappezzato dei colori della squadra del cuore, ma non mancano altre foto da sballo che certamente apprezzerete.

Chi vince questa speciale sfida tra tifose, Juve o Inter?

Per le ragazze, signore e signorine: continuate a mandarci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.

Buon tifo a tutte!