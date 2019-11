La SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato è crollata sotto colpi pesantissimi, l'ultimo dei quali inferto dal pareggio in bianco del Napoli.



E' stato DAMONE1 ad aggiudicarsi la volata a due con un terno (assolutamente possibile ma assolutamente centrato) di marcatori a 6 contro 1. Eccoli



LEWANDOWSKI



VARDY



BENZEMA



Edo77 si è confermato in grandissimo momento di forma con la sua "piccola" giocata, che da tre sfide a questa parte fa quello che deve fare una bolla indovinata (Schalke, Famalicao e Leicester tutte over 1,5 squadra casa con una quota a 5,22 contro 1).



La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica invece ci ha riservato il botto da capogiro. Ed è un altro nostro amico vero, PEPPE_RADON che ci ha regalato nientepopodimenoche da 30 volte la postaaaaa.



Mandatela a mente perchè questa è l'onda del mercoledì da leoni!



SAMPDORIA 1X



LAZIO GOL



MONOPOLI 1



V- FRANCAVILLA X



Strepitosissima, due non semplici in A e poi via a pesca in Serie C, che forza Peppe!



E poi? Non ci credo, ancora Edo77 e la sua "piccola" a 6 contro 1 (quaterna con Borussia Atletico Madrid Bilbao e Juventus)!



Un applauso voglio farlo a Kaliti: si è avvicinato all'oro dei McKenna con una straordinaria bolla arenatasi sul pareggio di Frosinone-Chievo, sarebbe venuta a quota 114 e i petardi avrebbero finito di esplodere solo il mattino seguente...



Ora le nazionali, la prossima rubrica uscirà mercoledì sera. A tutti voi l'arrivederci più sentito!