Se doveva esserci un inizio per la SFIDA A MISTERPALMIERI, se doveva esserci un vincitore, beh questo doveva essere il nostro amico LUANO70, da sempre il migliore di tutti noi. Ha inaugurato la stagione con una sestina al sabato, una bella sestina a 10 contro 1. Mostrando a tutto il forum che per lui la Serie B è un giardino dove muoversi con la stessa identica sapienza.



Ecco la sestina vincente del suo sabato.



Parma 2



Fiorentina X2/over 1,5



Crotone 1X/under 3,5



Salernitana over 1,5



Cittadella over 1,5



Venezia X2/over 1,5





Quota 10







Domenica invece è stato il massacro, troppe le trappole disseminate qua e là a partire dalle sconfitte di Milan (a Udine) e Cagliari (in casa con il Brescia). Per cui, nonostante una grande affluenza nella rubrica, nessun vincitore.



E il MISTER? Una cinquina sabato e una cinquina domenica, entrambe si sono fermate a un errore. Peccato perché la prima veniva 12 a 1, la seconda addirittura a 30 contro 1. Senza il bonus...



Ci si riprova a partire da sabato. Siete con noi?