Ultimo week-end della SFIDA A MISTERPALMIERI con il botto di uno dei più assidui frequentatori di questa rubrica, FERRI RAFFAELE, che con i suoi sistemi quando va a meta fa male...



Sabato è stato il suo mirino a essere quello giusto. Meglio di una cinquina a 22,6 contro 1 che c'è? Vediamola nel dettaglio.







ARGENTINA UNDER 20 GOL



BOLOGNA 1X



BENEVENTO 12/UNDER 3,5



BARCELLONA X2



SPARTA ROTTERDAM GOL/OVER 2,5







Domenica c'è stata la chiusura della Serie A e tutti si sono buttati a pesce. Qualche risultato (Juventus, Cagliari) ne ha fatti fuori tanti. Ma qualcuno che è andato a traguardo c'è stato. Eccoli.



E' stato PEPPE_RADON a colpire il bersaglio più grosso a ben 8,70 con la combo del Torino! Ecco il suo ambo



TORINO 1/GOL



DJURGARDEN 1/OVER 2,5







Tra gli altri, B3tcalcio si è difeso con un ambo a 3,45. Ma è stato Daniele Martin a fare ancora meglio con un ambo spettacolare a 6,75. Assopazzo ha avuto l'idea giusta con la X viola, che alla fine ha permesso di salvare la capra e i cavoli.







Finite le sfide di Serie A, continuate a seguirci e a proporvi. Il calcio non si ferma mai, questa estate ancor di più: Coppa America, Coppa d'Africa, le nostre nazionali under 20 e under 21 più le ragazze al Mondiale. Vi sembra poco? Se sì fatemi un fischio!