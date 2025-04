Getty Images

Sfida scudetto Inter-Napoli: Lukaku meglio di Lautaro Martinez

Alessandro Di Gioia

23 minuti fa

Dieci assist più dodici gol: queste sono le statistiche, non banali, di Romelu Lukaku. Che non sarà più l’attaccante dominante dello scudetto interista, ma con questa doppia doppia, unico in Europa assieme a Mohamed Salah, è determinante per le speranze di scudetto del Napoli.



MEGLIO DI LAUTARO - Meglio al momento anche dell'ex compagno e amico all'Inter, Lautaro Martinez, che ha realizzato 12 gol come il belga ma si è fermato a 3 assist,