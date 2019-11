Domenica sulla carta agevole per Juventus e Inter. Il successo interno dei campioni d'Italia con il Sassuolo è dato a 1,23, quota più bassa di giornata. Del resto, per gli emiliani l'Allianz Stadium è un tabù: in sei trasferte non vi hanno raccolto nemmeno un punto, segnando due gol e incassandone ben diciotto. Il primo pareggio della storia in casa bianconera vale 6,25, il «2» è un miracolo da 11,50. Favoritissima anche l'Inter nel match interno con la Spal, che finora in sei trasferte ha conquistato solo un punto: vittoria nerazzurra a 1,25, pari a 5,60, segno «2» a 12,00.