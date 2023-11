Il termine è forte ma rende perfettamente l’idea del, che non ha impedito a Bellingham e compagni di tenere il ritmo della capolista a sorpresa Girona in campionato e di mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che può arrivare proprio nella sfida contro il Napoli del prossimo 29 novembre.: la colonna portante dei blancos è in infermeria e per buona parte di loro gli stop saranno di lunga o lunghissima durata, andando a complicare non poco i piani di conquista dell’allenatore italiano. Che maledice in particolareper un periodo non inferiore ai due mesi.- Soltanto l’ultima puntata di una storia iniziata malissimo già nel corso del precampionato estivo, quandova incontro ad un serio problema muscolare che gli costerà tutta la preparazione e avrà ripercussioni anche nell’ultimo mese e quandosi procura la rottura del legamento crociato del ginocchio, seguito a pochi giorni di distanza da, che fa in tempo ad esordire in Liga contro l’Athletic Bilbao prima di incappare nello stesso grave incidente del portierone belga.per esempio, vittima di una frattura da stress al piede dopo un duro contrasto di gioco col barcelonista Gavi,e ad un certo punto il fisico ha detto basta. Com’è stato per il connazionale, centrocampista ma anche terzino sinistro all'occorrenza per il quale fatale è stato uno scontro in allenamento che ha comportato la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro (stop compreso tra le 8 e le 10 settimane), o peruscito dopo appena 25 minuti della partita tra Brasile e Colombia, con una diagnosi impietosa - lesione al bicipite femorale con interessamento del tendine distale della gamba sinistra - che potrebbe riproporlo in campo addirittura a febbraio, nella peggiore delle ipotesi.- Al lungo elenco nel quale figurano pure il portiere ingaggiato per rimpiazzare Courtois, ossia(problema agli adduttori che lo terrà fuori fino al termine del mese), il lungodegente- astro nascente del calcio europeo fermato da una serie infinita di guai fisici che hanno persino portato all’allontanamento dell’ex responsabile dell’area medica Niko Mihic - e persino un fenomeno di regolarità comedelle ultime settimane. Per lui come per Ceballos il rientro è imminente, ma, per citare il valore di mercato attribuito da Transfermarkt ai calciatori che restano nell’affollata infermeria del Real Madrid.