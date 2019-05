Ciriaco Sforza, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di soccermagazine.it, soffermandosi sul momento dei nerazzurri: "L’Inter è senza dubbio uno dei club più importanti d’Europa. Per me è stata una buona esperienza e sono fiero di aver potuto indossare quella maglia. Quell’anno siamo arrivati terzi in campionato, alle semifinali di Coppa e sfortunatamente venimmo eliminati ai rigori in Coppa Uefa. Ho avuto il privilegio di giocare con molti ottimi calciatori, ma uno che aveva qualcosa in più rispetto a tutti è Lothar Matthaus, sia per come si riprendeva dagli infortuni, sia per la sua competitività sul terreno di gioco e per il suo talento e sia come persona".