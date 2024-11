SFS Award 2024: premi per Palermo, Genoa e Atalanta, in memoria di Emanuela Perinetti

sfs awards

Si sono tenuti il 19 novembre iuna serata dedicata a celebrare l’eccellenza dellaAlla Protomoteca del Campidoglio, con la conduzione di Giusy Meloni, si è approfondito il connubio tra sport, innovazione e impatto sociale.Tanti i premi consegnati ma una menzione meritata è per quello in memoria diDi lei ha parlato, Director SFS: “Emanuela è il Social Football Summit. Il progetto in questi anni è cresciuto con Lei e anche grazie a Lei. Le qualità umane, relazionali e professionali di Emanuela sono custodite in ciascuno di noi e si riflettono nel mare di affetto che per sempre accompagnerà il suo nome ed il suo ricordo. La sua visione e le continue intuizioni messe sempre generosamente a disposizione degli altri restano un patrimonio per tutti noi. Il Female Leadership in Football Award Emanuela Perinetti ha un valore speciale e anche attraverso di esso proviamo a proseguire l’impegno e l’immensa passione che Emanuela metteva in amicizia come nel lavoro”.

Campaign of the Year by Hart Special Risks al Palermo Football Club.Top Manager of the Year by Fortune Italia a Luca Percassi.Best Marketing and Sponsor Activation by Infront a ICE - Italian Trade Agency.Best Digital and Social Media Team Club by Football Care Silvestrini a Atletico de Madrid.Leader in Social Responsibility and Impact by BYD a Sofie Junge Pedersen.Football Tech Award a Sela.SFS Extratime Award by Almaviva a Pick Eat.Best Format and Football Community by Roma Capitale a Kings League.Best Content Creator by Adobe a Juventus Creator Lab.

Best Football Tech Entertainment Solution by Mosaico Studio a DFL.Media/Broadcaster of the Year By Regione Lazio a Sky Sport.YouGov Football Index Award a Genoa CFC.Female Leadership in Football Award (in memoria di Emanuela Perinetti) by Go Project a Clara Simonini.