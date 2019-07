Nicolas Pepé è ormai a un passo dall’Arsenal. Il blitz degli agenti nel ritiro di Dimaro aveva fatto sognare i tifosi del Napoli, ma l’ivoriano alla fine ha scelto i Gunners. Il Lille - come dichiarato dallo stesso presidente del club - aveva l’accordo con entrambe le società: è stata dunque decisiva la volontà del giocatore. Pepé all’Arsenal, James Rodriguez tra la possibile permanenza al Real Madrid, l’Atletico Madrid e… il Napoli. Fino all’ultimo, il presidente De Laurentiis ci proverà, ma le speranze sono sempre meno col passare dei giorni. I Colchoneros restano in pole per il trequartista colombiano, anche se nelle ultime ore in Spagna assicurano che la permanenza al Real non sia uno scenario impossibile dopo l’infortunio al ginocchio di Asensio e l’ormai imminente addio di Gareth Bale. Quale sarà, dunque, il regalo che farà De Laurentiis ad Ancelotti per provare a colmare il gap con la Juventus?





LOZANO - Il primo nome è quello di Hirving Lozano, esterno d’attacco classe 1995 di proprietà del PSV. “Lozano mi piace da morire”, dichiarava l’allenatore del Napoli Ancelotti durante la scorsa finestra di mercato, quella invernale. Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli da inizio estate hanno riallacciato i contatti con Mino Raiola, con cui hanno chiuso l’operazione Kostas Manolas e non solo. Nei numerosi dialoghi col potentissimo procuratore si è parlato anche di Hirving Lozano, valutato circa 45/50 milioni di euro dal PSV. Il Napoli non si è mai spinto oltre i 35 milioni di euro, ma è disposto a riprendere la trattativa col club olandese. Il giocatore ha già confermato il gradimento per il progetto tecnico e il desiderio di essere allenato da Ancelotti.



I SOGNI - Sullo sfondo rimangono i nomi di Rodrigo, molto apprezzato da Ancelotti ma desideroso di restare in Spagna, e soprattutto Mauro Icardi. La preferenza dell’argentino è la Juventus, ma il presidente De Laurentiis finché ci sarà uno spiraglio proverà a convincere l’ex capitano dell’Inter a sposare il progetto Napoli. Lo stesso Ancelotti in una recente intervista non ha chiuso all’argentino, nonostante sia consapevole che lo scenario sia molto complesso. “Io ho sempre avuto grandi centravanti nella mia carriera, da Inzaghi a Ibra. Icardi è un grande centravanti come Milik. Il polacco, però, è più completo anche se l’argentino finalizza di più dentro l’area. Parlare di Icardi significherebbe sminuire il valore di Milik, poi il 31 agosto tiriamo la riga. Sono sicuro che saremo tutti felici al 31 agosto”, le parole di Ancelotti. Sfumato Pepé e con James Rodriguez conteso dai due club di Madrid, il Napoli torna a spingere per Lozano senza smettere di sognare Icardi. Ma non sono da escludere eventuali sorprese di mercato...