Attraverso il proprio profilo Facebook Vittorio Sgarbi, ha commentato così la liberazione di Silvia Romano accusandola pesantemente: “Se mafia e terrorismo sono analoghi e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”.