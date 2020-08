Il sindaco, tramite un'ordinanza comunale, fa sapere: "È proibito l'uso della mascherina nella Città di Sutri all'aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18 alle 6 del mattino. In tutti gli altri casi,L'ordinanza fa riferimento a una legge del 1970 che vieta "l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, (…) senza giustificato motivo". Ha argomentato. Si tratta di forme ridicole di ostentazione che nulla hanno a che fare con le esigenze sanitarie". Il viceparroco di Sutri, don Miguel Zambrano si dice sconcertato.che non ha tardato ad attirare su di sè polemiche da utenti che chiedono le sue dimissioni da sindaco. I sutrini per protesta si dicono pronti a continuare a indossare la mascherina. Alcuni però appoggiano l'ordinanza, definendola coerente.Le dichiarazioni dell'eccentrico sindaco circa la fine del coronavirus, giudicate al limite del negazionismo, hanno dato scalpore in salotti televisivi e non, mettendo in dubbio la reale efficacia della mascherina come mezzo per evitare la proliferazione del virus, confessando inoltre di portare la stessa da più di un mese senza cambiarla.