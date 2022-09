Mykhaylo Mudryk è il nuovo gioiello del calcio ucraino. Esterno sinistro di piede destro, a soli 21 anni sta rubando la scena attirando su di sé i rumors di diversi club pronti a far follie per acquistarlo. Secondo Sky Sport Uk l'Arsenal è in prima fila per lui, ma anche il Nizza e la Juventus lo hanno fatto più volte seguire e visionare.