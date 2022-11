Lo Shakhtar ha fatto un passo avanti per la cessione di Mudryk, gioiello del club ucraino. Il giocatore, tenuto d'occhio da Arsenal e Juventus, può partire nella prossima finestra di mercato, anche alla luce della posizione dello Shakhtar che ha aperto ad un possibile addio. Secondo quanto riporta il Mirror la richiesta che prima si aggirava intorno ai 100 milioni, ora si è abbassata e potrebbero bastare circa 50 milioni più bonus. Si può accendere la trattativa per Mudryk, con i Gunners in vantaggio.