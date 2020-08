L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Luis Castro, prossimo avversario dell'Inter nella seconda semifinale di Europa League, ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa: "Sono tranquillo, ci siamo preparati per superare questa semifinale. Sappiamo che sarà difficile ma credo che anche per l’Inter sarà altrettanto difficile. Conte ha un modo di preparare la partita eccezionale, specie nel modo di passare dalla difesa all’attacco".



Luis Castro ha poi aggiunto: "Se Paulo Fonseca (ex tecnico dello Shakhtar) mi ha dato dei consigli? No, non ne abbiamo parlato".