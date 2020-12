Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro parla in conferenza stampa dopo il pareggio in casa dell'Inter, che permette agli ucraini di chiudere al terzo posto il girone B di Champions e passare così ai sedicesimi di Europa League: "Abbiamo deciso di schierarci a specchio con Stepanenko in mezzo ai centrali, volevamo bloccare le loro iniziative in attacco così abbiamo cercato compattezza anche con il blocco a centrocampo. Non facevamo passare l'Inter dal centro, sulle fasce siamo andati in difficoltà in queta Champions ma oggi siamo stati all'altezza. Vitao? Non stava bene prima della partita, non ho voluto rischiare dopo la botta".