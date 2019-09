Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro presenta in conferenza stampa la sfida con l'Atalanta: "Domani il risultato sarà importante, vogliamo portare a casa un buon risultato. L'Atalanta è molto forte, dopo aver fatto gol si chiudono dietro: dobbiamo essere pronti a questo tipo di gioco, ad ogni evenienza. Formazione? So quello che serve, ho le idee chiare e voglio trasmetterle ai miei giocatori. Il mondo è sempre pieno di opinionisti, ci sono dei risultati che parlano: abbiamo raggiunto nove vittorie consecutive. Differenza di preparazione? La Champions è la competizione più importante, qui si trovano le squadre più forti. Ogni campionato è diverso rispetto agli altri, domani giochiamo contro la terza in classifica in Serie A ma non si possono paragonare i campionati nazionali. Malinovskyi? È un ottimo giocatore, siamo pronti ad affrontare ogni calciatore perché non sappiamo quali saranno le scelte di Gasperini".